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Посол Пакистана: Резолюции Совбеза ООН не исполняются и по этому конфликту

Посол Пакистана: Резолюции Совбеза ООН не исполняются и по этому конфликту В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное дню оккупации Кашмира
Внешняя политика
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27 октября 2020 г. 12:26
Посол Пакистана: Резолюции Совбеза ООН не исполняются и по этому конфликту
Билал Хаи

В посольстве Пакистана в Азербайджане состоялось мероприятие, посвященное дню оккупации Кашмира.

Как сообщает Report, открывая мероприятие со вступительной речью, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи отметил, что конфликт в Джамму и Кашмире продолжается на протяжении более 70 лет. "К сожалению, резолюции Совета безопасности ООН не исполняются и по этому конфликту. Это очень опасный конфликт. Пакистан и Индия - ядерные державы и открытый конфликт может принести огромные разрушения в регион. Поэтому Мы предпочитаем мирное решение конфликта на основе резолюций ООН".

Посол также отметил, что Индия пытается полностью изменить демографическую картину Кашмира. По его словам, в Кашмире грубо нарушаются права коренного мусульманского населения.

Уполномоченная по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсман) Сабина Алиева в свою очередь отметила, что Азербайджан сам страдает от оккупации своих земель и в настоящее время азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего освобождает оккупированные территории. "Последние события показали, кто для нас является другом. Среди них и народ Пакистана. Была выражена всяческая поддержка Азербайджану. Между нашими странами налажен очень широкий спектр сотрудничества".

По словам С. Алиевой, Армения продолжает свою политику агрессора, осуществляя ракетные удары по мирным жителям Азербайджана. Так, в ходе одного месяца боевых действий 10 детей погибли, 32 ранены, несколько детей потеряли своих обоих родителей. "К сожалению, мир закрывает глаза на эти зверства", - заявила омбудсман.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan səfiri: “BMT TŞ-nın qətnamələri Kəşmir münaqişə üzrə də icra edilmir”
Версия на английском языке ФотоPakistani Ambassador: "UN Security Council resolutions are not being implemented on this conflict either"

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