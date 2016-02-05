Посол: Пакистан поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе Карабаха

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ / "Каждый год мы отмечаем 5 февраля как день солидарности для поддержки тех, кто борется в Кашмире за свои права".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер по случаю Дня солидарности с Кашмиром.

Х. У. Гайсер сообщил, что в результате агрессии Индии в Кашмире были убиты 94 233 человека, были разрушены 106 040 домов, и эти цифры являются лишь приблизительными: "Пакистан верит, что попытки применения силы, изменение демографической ситуации и попытка интеграции Кашмира с Индией не остановят справедливую борьбу жителей Кашмира".

По его словам, проблема Кашмира является вызовом безопасности не только для региона Южной Азии, но и всего мира.

Посол также отметил схожести между вопросом Кашмира и нагорно-карабахским конфликтом: "Имеются резолюции ООН, которые не выполняются, нарушены международные права, были переселены местные жители, а также нарушены их права и т.д. Азербайджан поддерживает Пакистан в вопросе Кашмира и Пакистан в свою очередь поддерживает Азербайджан в вопросе Карабаха. И эта поддержка продолжится".