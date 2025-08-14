Посол: Пакистан не намерен менять отношения с Арменией без консультаций с Азербайджаном

Пакистан не намерен менять свою политику по Армении без предварительных консультаций с Азербайджаном.

Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

Дипломат напомнил, что Пакистан до сих пор не признал Армению в качестве независимого государства из-за незаконной оккупации азербайджанских территорий.

"Это проявление любви, уважения и солидарности с братским Азербайджаном. Мы придерживаемся этой политики вот уже три десятилетия, изменения возможны только после консультаций с нашими друзьями в Азербайджане", - сказал дипломат.