Посол: Пакистан намерен расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном

Пакистан поддерживает взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Азербайджаном и готов к его углублению.

Пакистан поддерживает взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Азербайджаном и готов к его углублению.

Как передает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе на мероприятии по случаю Национального дня.

"Торговый оборот между двумя странами за последние три года увеличился более чем вдвое. Необходимо больше работать в этом направлении, чтобы использовать весь потенциал сотрудничества", - сказал он.

Посол напомнил, что в июне 2023 года премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершил визит в Баку и провел широкие дискуссии с президентом Ильхамом Алиевым.

"Лидеры двух стран договорились о расширении сотрудничества во многих сферах, в особенности, в сфере энергетики, торговли, инвестиций и туризма",- добавил Хайе.

Он также отметил, что на данный момент осуществляются прямые еженедельные рейсы из Баку в крупные города Пакистана.

"Наше регулярное взаимодействие на высшем уровне продолжает развиваться с каждым днем",- подытожил посол.