Посол: Пакистан и Азербайджан работают над развитием оборонного сотрудничества

В ходе очередного визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан будет обсуждаться вопрос расширения сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

В ходе очередного визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан будет обсуждаться вопрос расширения сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Дипломат отметил, что премьер-министр с нетерпением ждет визита в Азербайджан в феврале.

"Наши правительства обсуждают несколько новых предложений и рассматривают возможности дальнейшего расширения сотрудничества в существующих областях взаимодействия. Одной из основных направлений является энергетический сектор. Мы также работаем над развитием сотрудничества в оборонной сфере. Надеемся, скоро будут хорошие новости", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.