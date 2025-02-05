О нас

Посол: Пакистан и Азербайджан работают над развитием оборонного сотрудничества

Посол: Пакистан и Азербайджан работают над развитием оборонного сотрудничества В ходе очередного визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан будет обсуждаться вопрос расширения сотрудничества в сфере обороны и энергетики.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 14:49
Посол: Пакистан и Азербайджан работают над развитием оборонного сотрудничества

В ходе очередного визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан будет обсуждаться вопрос расширения сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

Об этом в интервью Report заявил чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

Дипломат отметил, что премьер-министр с нетерпением ждет визита в Азербайджан в феврале.

"Наши правительства обсуждают несколько новых предложений и рассматривают возможности дальнейшего расширения сотрудничества в существующих областях взаимодействия. Одной из основных направлений является энергетический сектор. Мы также работаем над развитием сотрудничества в оборонной сфере. Надеемся, скоро будут хорошие новости", - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Səfir: Pakistanla Azərbaycan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün çalışırıq

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi