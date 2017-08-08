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    Посол: Пакистан и Азербайджан намерены проводить совместные тренинги и учения

    Пакистан имеет с Азербайджаном постоянно развивающееся сотрудничество в военной сфере© Report.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Пакистан имеет с Азербайджаном постоянно развивающееся сотрудничество в военной сфере.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

    По его словам, посетившая недавно Азербайджан военная делегация Пакистана была впечатлена уровнем подготовки Вооруженных сил Азербайджана.

    "Азербайджан недавно закупил самолеты Super Mushshak и мы будем расширять наше партнерство в военной сфере в области проведения совместных тренингов и учений", - заявил дипломат. 

    Касаясь вопроса переговоров о закупке Азербайджаном самолетов JF Thunder совместно производимых Пакистаном и Китаем, С. Х. Мохманд отметил, что закупка самолетов Super Mushshak не означает остановку переговоров по этой теме.

    "Надеемся на продолжение переговоров по этому вопросу в будущем", - добавил он.

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