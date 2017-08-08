Посол: Пакистан и Азербайджан намерены проводить совместные тренинги и учения

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Пакистан имеет с Азербайджаном постоянно развивающееся сотрудничество в военной сфере.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, посетившая недавно Азербайджан военная делегация Пакистана была впечатлена уровнем подготовки Вооруженных сил Азербайджана.

"Азербайджан недавно закупил самолеты Super Mushshak и мы будем расширять наше партнерство в военной сфере в области проведения совместных тренингов и учений", - заявил дипломат.

Касаясь вопроса переговоров о закупке Азербайджаном самолетов JF Thunder совместно производимых Пакистаном и Китаем, С. Х. Мохманд отметил, что закупка самолетов Super Mushshak не означает остановку переговоров по этой теме.

"Надеемся на продолжение переговоров по этому вопросу в будущем", - добавил он.