О нас

Посол: Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию

Посол: Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию.
Внешняя политика
26 ноября 2024 г. 15:25
Посол: Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию

Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал посол-нерезидент Монголии в Азербайджане Гомбосурэн Мунхбаяр на мероприятии в посольстве Монголии в Анкаре по случаю 100-летия провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия Первой Конституции.

Дипломат отметил, что дружеские и политические связи с Азербайджаном продолжают укрепляться:

"В рамках COP29 в Баку состоялась встреча президентов Монголии и Азербайджана, в ходе которой были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Главы государств договорились организовать в ближайшем будущем взаимные визиты на высоком уровне и укрепить взаимовыгодное сотрудничество. В 2018 году состоялся визит высокого уровня из Монголии в Азербайджан. Теперь ожидается ответный визит азербайджанской стороны в Улан-Батор".

Посол также отметил, что существует потенциал для развития экономических связей между странами, налаживания эффективного взаимодействия в сферах сельского хозяйства, транспорта, логистики и образования: "К примеру, в настоящее время более 500 студентов из Монголии обучаются в Турции. Во времена СССР многие наши граждане учились в азербайджанских вузах. Мы считаем полезным возродить эту традицию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycandan Monqolustana yüksək səviyyəli səfərin həyata keçiriləcəyi gözlənilir

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi