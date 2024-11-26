Посол: Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию

Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию.

Ожидается визит высокого уровня из Азербайджана в Монголию.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал посол-нерезидент Монголии в Азербайджане Гомбосурэн Мунхбаяр на мероприятии в посольстве Монголии в Анкаре по случаю 100-летия провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия Первой Конституции.

Дипломат отметил, что дружеские и политические связи с Азербайджаном продолжают укрепляться:

"В рамках COP29 в Баку состоялась встреча президентов Монголии и Азербайджана, в ходе которой были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Главы государств договорились организовать в ближайшем будущем взаимные визиты на высоком уровне и укрепить взаимовыгодное сотрудничество. В 2018 году состоялся визит высокого уровня из Монголии в Азербайджан. Теперь ожидается ответный визит азербайджанской стороны в Улан-Батор".

Посол также отметил, что существует потенциал для развития экономических связей между странами, налаживания эффективного взаимодействия в сферах сельского хозяйства, транспорта, логистики и образования: "К примеру, в настоящее время более 500 студентов из Монголии обучаются в Турции. Во времена СССР многие наши граждане учились в азербайджанских вузах. Мы считаем полезным возродить эту традицию".