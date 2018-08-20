Посол: Ожидается подписание пакета документов между Азербайджаном и Россией

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "В ближайшее время ожидается подписание пакета документов между Азербайджаном и Россией, в который войдут элементы сотрудничества в экономических и гуманитарной сферах".

Как cообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

"Этот документ будет фиксировать основополагающий подход. Мы нацелены в первую очередь на увеличение товарооборота. В 2017 году он составил 2,6 млрд долларов. Надеемся и на его дальнейший рост", - отметил посол России.

По словам М. Бочарникова, страны намерены продолжать развивать сотрудничество в таких сферах как промышленность, транспорт и ряд других отраслей.

"Скоро мы увидим создание совместных предприятий с российским участием, который будет создавать фон для дальнейшего нашего сближения. В последнее время активизировалась работа наших Деловых советов, в которых сменились председатели. На эту позицию пришли люди, которые заинтересованы в продвижении энергетических наших связей. С нашей стороны Совет представлен свыше 70 компаниями. Интересы бизнеса должны быть учтены, когда государство планирует направления развития. До конца года нашему экономическому сотрудничеству будет дан стимул", - заявил посол.