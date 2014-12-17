Посол: Отсутствие своевременной реакции на события в Карабахе, Приднестровье и Грузии привели к агрессии в Украине - ИНТЕРВЬЮ

"Агрессию надо назвать агрессией с момента ее возникновения, а не ждать 20 лет"

"Украина связывает свое будущее с членством в Европейском Союзе"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с послом Украины в Азербайджане Александром Мищенко.

- Нынешний год выдался непростым для Украины. Как по вашему, отразились ли общественно-политические события в Украине, конфликт на востоке страны на двусторонних отношениях с Азербайджаном?

- Год действительно был для Украины катастрофически тяжелым. Это год вызовов на грани быть или не быть государству. Но как вы видите, украинский народ в этой трудной ситуации, впрочем как и всегда, сплотился во имя единой цели - построить самостоятельное государство на принципах европейской модели, на основе европейских ценностей. Для нас курс на евроинтеграцию является основным и Майдан это еще раз показал и доказал. Украинский народ в таких кардинальных вопросах, когда решается судьба всей нации, способен подняться и объединиться во имя единой цели, а не во имя интересов отдельных политических групп.

Европейские ценности - это не значит взять модель европейских стран и полностью перенести в Украину, мы страна с традициями, с древней историей и культурой. И возможно, если мы войдем в ЕС, то привнесем что-то свое и в европейскую культуру.

Сегодня ситуация в Украине тяжелейшая и не столько в плане экономическом, а в плане того, что гибнут люди и пока мы не видим желания России остановить эту трагедию.

То, что экономика в такой ситуации, я не считаю это такой большой трагедией. Если нам судьбой уготовано заплатить экономикой за возможность самим решать свою судьбу и наконец оторваться от России, то это не самая большая цена. Вот люди, жертвы - это, конечно, непростительная цена, ответственность за которую ложится на власти России.

Что касается наших отношений с Азербайджаном, то они прошли еще одно испытание на прочность. И хочу сказать с уверенностью, что мы благодарны Азербайджану за то, что в трудные моменты и там, где нужно, Азербайджан принял политическое решение в пользу Украины. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН в марте была принята резолюция, где Азербайджан, одна из немногих стран СНГ, поддержал нас. Мы понимаем под каким давлением был Баку и выражаем глубокую благодарность и признательность за это решение.

И второй момент, когда были так называемые псевдовыборы на Донбассе, которые были проведены при поддержке России с целью придать квази псевдолегитимность бандитским формирования, Азербайджан заявил свою четкую позицию о том, что не признает эти выборы и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Естественно, какие-то цифры в нашем двустороннем товарообороте упали, потому что значительный процент товарооборота составлял металл и металлопродукция, которая вырабатывалась на предприятиях в Донбассе, который сегодня при поддержке России захвачен террористическими формированиями. Естественно, объемы товарооборота упали, но тем не менее позитивная динамика двустороннего диалога сохранилась.

Мы очень активно обсуждаем дальнейшее сотрудничество, в частности, недавно в Базеле в рамках СМИД ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел наших стан, во время которой была обговорена дальнейшая динамика двусторонних отношений. Планируется, проведение официального визита министра иностранных дел Азербайджана в Украину. Он будет предшествовать работе по подготовке визита президента Украины в Азербайджан, поскольку последний визит был визит главы Азербайджана в Украину в ноябре 2013 года. Теперь наша очередь. Но поскольку произошли такие события - досрочные выборы президента и парламента, то этот график несколько сместился. Но тем не менее, мы готовимся к этой работе. Заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству будет предшествовать важному политическому событию в рамках наших двусторонних отношений – первому визиту президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан.

Мы считаем этот визит очень важным, поскольку он ознаменует новые подходы Украины в отношениях с Азербайджаном, как нашим стратегическим партнером. И Украина в лице сегодняшней власти готова абсолютно четко придерживаться этих норм стратегического партнерства. Если у нас на Южном Кавказе Азербайджан является стратегическим партнером, то самое активное сотрудничество должно быть именно с этой страной.

Мы обсудим в каком направлении двигаться, где мы можем использовать опыт Азербайджана. Очень многие вопросы нам интересны, в частности, вопрос по работе с вынужденными переселенцами. У нас уже более 500 тысяч вынужденных переселенцев в стране. В Азербайджане накоплен большой опыт в этой сфере. С сожалением, могу ответить что сегодня мы в равных позициях в этом вопросе. Две страны являются жертвами агрессии. Я уже разговаривал с вице-премьером республики Господином Али Гасановым, мы договорились, что как только в Украине будет сформирован орган, отвечающий за данные вопросы, то наша делегация приедет и изучит опыт. Азербайджанская сторона любезно согласилась поделиться всеми наработками, в том числе договорно-правовой базой. Для нас эта проблема стала неожиданностью, большим вызовом для правительства, экономики страны, для общества в целом. Эти люди лишены крова, лишены возможности мирной жизни. Подобное Азербайджан пережил 20 лет назад и есть успешные наработки в адаптации людей, создании мест проживания, инфраструктуры, трудоустройства и т.д., то есть нам это жизненно необходимо сегодня. Уверен, что мы будем сотрудничать в этом направлении.

Ну и другие вопросы - экономика, энергетика, военно-техническое, научно-техническое сотрудничество, строительная сфера - все это остается на повестке дня, и мы должны под визит президента подготовить обширную повестку дня, вынести самые важные вопросы двустороннего сотрудничества на рассмотрение президентов.

- Вы упомянули сокращение торгового оборота между странами в связи с ситуацией в Украине. Насколько эти цифры сократились?

- У нас наблюдается порядка 250-300 млн. долларов падения товарооборота. То есть если раньше максимум товарооборота составлял более 1,5 млрд., в этом году, хотя итоговой цифры пока нет, в общем уже видна динамика падения до 300 млн. долларов именно в этой сфере.

Я думаю, что когда ситуация в Украине нормализуется, то все вернется на круги своя. У нас есть наработки и по другим видам - это и высокие технологии и наукоемкие производства, то есть у нас есть о чем говорить и кроме экспорта металла, который традиционно был и есть основным стержнем в нашем двустороннем обороте.

- Как протекает энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной?

- Вопрос энергетики постоянно обсуждается, и к сожалению, еще не нашел своей практической реализации только потому, что предыдущее украинское правительство не было последовательно в своих переговорах с Азербайджаном. То есть, приезжая в Баку все чиновники заявляли о наличии перспектив и важности, но решения не проходили дальше. Все украинские заводы ориентированы на российскую нефть URALSа, для того, чтобы принять азербайджанскую нефть другого состава, надо было провести глубокую модернизацию украинских НПЗ, чего сделано не было.

Это надо было предвидеть, вложить много денег, но все думали только о сиюминутной выгоде и когда сложилась такая ситуация с Россией, которая использует энергетику как оружие, все понимают, что нужно отходить от этой схемы и диверсифицировать работу на энергорынках. И сегодня все больше и больше склоняется к тому, что надо начинать переоборудование заводов и переходить на другие виды нефти, в том числе азербайджанскую.

Как только мы примем это решение и начнем модернизацию заводов, тема энергетики станет для нас темой номер один.

Сегодня я уверен, новое правительство понимает перспективы сотрудничества с Азербайджаном и предпримет решительные шаги в этом направлении.

- Сегодня на востоке Украины продолжают гибнуть люди. Периодически СМИ сообщают и о случаях исчезновения, похищения или даже участия азербайджанцев в боевых действиях на востоке страны. Если у вас данные о задержанных гражданах Азербайджана на востоке Украины? Поступали ли в посольство соответствующие обращения?

- Такие случаи конечно же есть. Но поскольку это сфера деятельности посольства Азербайджана в Украине, то в меньшей мере эти запросы поступают к нам. Когда к нам обращались граждане, а таких обращений было всего несколько, то мы отправляли информацию об этом в органы МВД Украины и посольство Азербайджана, чтобы они знали. Поскольку ситуация в зоне АТО не контролируемая, я предполагаю, что среди украинцев и всех, кто борется там против российской агрессии, могли быть и этнические азербайджанцы и в плену, и в заложниках. Думаю, что такие случаи есть, знаю, что есть погибшие. И я глубоко сочувствую семьям всех погибших там, вне зависимости от национальности, ведь каждая жизнь бесценна.

По предварительным данным, на сегодняшний день более 600 человек – граждан Украины находится в плену и я не уверен, что среди них нет азербайджанцев. Но мы проводим работу. Наш президент наряду с требованием освобождения территорий всегда выдвигает требование освобождения всех без исключения заложников, всех пленных. Я вас заверяю, что ни один пленный не будет забыт со стороны украинской власти и мы будем до последнего бороться за жизнь каждого человека.

Что касается информации прессы относительно участия граждан Азербайджана на стороне сепаратистов, то это единичные случаи, по которым на сегодняшний день идет тщательное расследование. Однако, официальный Киев не рассматривает эти случаи как отношение Азербайджана к событиям, происходящим на востоке Украины. К сожалению, в каждой стране, в каждой нации находятся отдельные лица, которые ради собственной выгоды готовы преступить через закон, мораль, чувство дружбы.

- Как сегодня складывается ситуация на юго-востоке Украины? Как это отразится на отношениях между людьми, проживающими на востоке и западе страны?

- Я думаю, это останется глубокой раной нашего народа, но поскольку эта ситуация инспирирована извне, то я не думаю, что эта рана будет потом провоцировать противоречия среди населения Украины. Но это когда все успокоится и названы будут все, кто организовывал это, кто стал жертвой, когда будет наведет конституционный порядок, тогда люди, те немногие кто поддерживают Россию, увидят в конце концов, что их обманули.

Надо отметить, что ни Харьков, ни Днепропетровск, ни Запорожье, ни Херсон не поддержали этот терроризм, потому что именно в Донецке и Луганске вся власть бывла сформирована из числа близкого окружения Януковича. Это непосредственно области, где были его так называемые "вотчины", где у власти были расставлены его люди, и ситуация на востоке Украины – результат, главным образом, действий этой коррумпированной власти.

В Украине никогда не было противостояния и вражды между Востоком и Западом. Я сам заканчивал школу и получил высшее образование в Донецке и могу с уверенностью сказать – никакого ущемления ни русского языка, ни русскоязычного населения не было и нет. В каждом регионе Украины есть своя специфика, своя "изюминка", но это не имеет ничего общего с понятием "конфронтация", "вражда" и т.д. Впервые тема противостояния была навязана украинскому обществу во время президентской кампании Януковича 2004 г. командой полит.технологов (в том числе российских). Таким образом, используя Кремлевских идеологов, Янукович боролся за свою власть, в тоже время Москва в этой игре преследовала свои далеко идущие планы, а именно – расколоть Украину и таким образом не допустить ее выхода из-под влияния России и интеграции в ЕС.

Так, специалистами из ФСБ была вброшена идея - нашли фашизм, хунту, бендеровцев и всякую ересь, которую только можно придумать. В этом контексте хотел бы сказать, я недавно прочитал большое интервью экс-Главы Правительства России Михаила Касьянова, где он четко показывает как действует власть Путина. Это три метода – "подкуп, шантаж и провокация". Он анализирует все действия Путина по "закручиванию гаек" в стране, именно такими КГБистскими методами. Ничего в его сознании не поменялось, Путин действует теми же методами, и он их успешно сейчас внедряет, в том числе и в контексте аннексии Крыма, и развязывания войны на востоке Украины.

Цинизм Кремля налицо – обвиняя Запад во всех смертных грехах, никто не задается вопросом, а почему дети практически всех сегодняшних российских политиков учатся не в Улан Баторе и не в Иркутске, а в "загнивающем" западе, в Америке, Европе, с их двойными стандартами, о чем так активно нам вещает российское руководство.

- Новые власти Украины заявили о приверженности интеграции в ЕС. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы вступления Украины в ЕС?

- Соглашение об ассоциации содержит в себе программу конкретных действий политического и экономического сотрудничества с ЕС, выполнение которой открывает возможность переговоров о вступлении Украины в ЕС в качестве полноправного участника этой организации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что такая перспектива для Украины может появиться уже через 6 лет в случае, если все общество, все политические силы проявят волю и решимость осуществлять, хотя и болезненные, но в тоже время безальтернативные реформы во всех сферах.

Показательным в этом контексте являются результаты внеочередных парламентских выборов. Когда проевропейская коалиция получила конституционное большинство нового состава законодательного органа Украины, то есть курс на европеизацию является на сегодня выбором практически всего украинского народа.

- Украина председательствует в ГУАМ в следующем году. Какие шаги Украина намерена предпринять, учитывая, что ГУАМ - организация, в которой все четыре страны сталкиваются с проблемами территориальной целостности?

- На встрече министров стран ГУАМ, которая прошла недавно в Базеле, наш министр говорил, что мы будем стараться сделать работу ГУАМ более прагматичной, более сконцентрированной на проблемах, которые присущи всему нашему региону и главная из них - это территориальная целостность и суверенитет каждой из стран. Каждая страна ГУАМ является жертвой внешней агрессии. За каждым фактом такой агрессии стоит или непосредственно Россия, или ее интересы. Вот поэтому, нужны консолидированные усилия с помощью международного сообщества, чтобы обуздать агрессию, прекратить войну в Украине и вернуть территории, которые принадлежат каждой из наших стран. Это и должно стать приоритетом ГУАМ, но именно через международное сообщество, через донесение до мира важности того, что отсутствие своевременной реакции на события в Приднестровье, в Карабахе, в Грузии, привели к трагедии в Украине и могут привести дальше к другому очагу напряженности.

К сожалению, опыт показывает, что, как правило, ни страна, ни человек не учатся на чужих ошибках. Мне коллеги азербайджанцы говорят: "В свое время мы вам говорили. Посмотрите на Карабах, также будет и в Украине". Хочу сказать, что тогда никто не мог поверить в Украине, что подобное возможно. Также как, наверное, не верили и в Грузии, и в Молдове.

Я думаю, многие в мире уже поняли, что агрессию надо назвать агрессией с момента ее возникновения, а не ждать 20 лет, чтобы самому стать жертвой этой агрессии. К сожалению, сегодня те санкции, что внедряются, они действенные, но недостаточны для того, чтобы остановить агрессию Путина. Если не остановить эти аппетиты сегодня, то кто знает, кто будет следующей жертвой такой Кремлевской агрессивной политики.

В Украине никто не рад существующему конфликту с Россией, но в тоже время все понимают, что никто, кроме украинцев, не будет воевать и умирать за нашу свободу и суверенитет. Поэтому, чтобы остановить агрессию нужны и усилия дипломатии, в том числе на двустороннем и многостороннем уровнях, а также вооруженный отпор захватчикам, которые пришли на нашу землю и пытаются навязать народу Украины их видение и желания, какой быть Украине.

Поэтому я считаю, что ГУАМ, как часть мирового сообщества, в сотрудничестве с другими международными организациями - ОБСЕ, ООН может и должен делать шаги для того, чтобы выработать стратегию четырех стран по защите территориальной целостности, ее восстановлению, возвращению оккупированных земель. И дальше это позволит нормализовать отношения с Россией. Действительно, мы должны и будем сотрудничать с Россией, но без агрессивной путинской идеологии, которая, я убежден, не имеет ничего общего с интересами российского народа.