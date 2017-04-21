Посол: Кувейтские туристы примут участие на шопинг-фестивале в Азербайджане

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Более 350 туристов воспользуются двумя чартерными рейсами, которые будут осуществлены авиакомпанией "Al Jazeera" 26 апреля из Кувейта в Баку.

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Кувейте Эльхан Гахраман.

По словам посла, отправившиеся из Кувейта в Азербайджан туристы намерены воспользоваться туристическими возможностями страны, а также использовать предложения в рамках проходящего в Баку шопинг-фестиваля: "И это несмотря на то, что кувейтские арабы не очень много ездят перед месяцем Рамазан и в период, когда подходит к концу учебный год".

Говоря о работе, проводимой посольством для популяризации бакинского шопинг-фестиваля в Кувейте, Э. Гахраман сказал, что посольство проводит различные мероприятия: "На сайте посольства размещена информация об этом. В то же время, на всех встречах посольства, на всех мероприятиях, обращающимся в консульский отдел местным и иностранным гражданам мы даем информацию об этом мероприятии. Тот факт, что Азербайджан стал четвертой страной проводящей такой фестиваль, вызывает повышенный интерес".

Посол напомнил, что 16-17 ноября 2016 года директор Управления гражданской авиации Кувейта посетил Азербайджан для подписания соглашения о налаживании воздушного сообщения между двумя странами. В рамках соглашения с января 2017 года между Кувейтом и Азербайджаном раз в месяц начали выполняться чартерные рейсы, а с июня текущего года рейсы будут выполняться раз в неделю.