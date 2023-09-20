Посол: Отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном активно развиваются

Отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном - исторические, и в настоящее время активно развиваются в различных областях.

Отношения между Саудовской Аравией и Азербайджаном - исторические, и в настоящее время активно развиваются в различных областях.

Как передает Report , об этом посол Саудовской Аравии в Азербайджане Эссам бин Салех аль-Джутейли заявил на мероприятии по случаю 93-й годовщины Национального дня Саудовской Аравии.

"Эти отношения ознаменовались обменом визитами между высокопоставленными официальными лицами двух стран, и в настоящее время мы работаем над увеличением объема торгового оборота путем создания Саудовско-азербайджанского делового совета", - сказал посол.

Он отметил, что у двух стран есть много схожего, что позволит удвоить объем торгового оборота.

"Я имею честь воспользоваться этой возможностью, чтобы передать Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана мои наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а Азербайджану - роста и процветания", - сказал посол.