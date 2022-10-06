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Посол: Отношения между Индонезией и Азербайджаном постоянно развиваются

Посол: Отношения между Индонезией и Азербайджаном постоянно развиваются В Баку отметили Национальный день Индонезии.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 20:35
Посол: Отношения между Индонезией и Азербайджаном постоянно развиваются

"Отношения между Индонезией и Азербайджаном постоянно развиваются".

Как передает Report,об этом сказал посол Индонезии в Азербайджане Хильди Хамид на мероприятии в Баку, посвященном Национальному дню Индонезии.

Посол Индонезии в своей приветственной речи поздравил Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и почтил память шехидов. Он отметил, что в этом году также отмечается 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

"Отношения между Индонезией и Азербайджаном постоянно развиваются, лидеры обеих стран прилагают все усилия для углубления этих отношений. Несмотря на все глобальные трудности, мы вместе противостоим этим вызовам”, - сказал он.

Он заявил, что отношения между странами развиваются и в сфере образования, индонезийский язык преподается в Азербайджаном университете языков.

Участвующий на мероприятии министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов отметил, что отношения с Индонезией имеют устойчивый характер и охватывают многие сферы: "Азербайджан в 2020 году освободил свои земли от оккупации и Индонезия поддерживала нас на международной арене".

Министр заявил о большом потенциале для развития экономического сотрудничества между странами и о возможном увеличении взаимных инвестиций.

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Версия на английском языке Ambassador: Indonesia-Azerbaijan relations constantly developing
Версия на азербайджанском языке Səfir: “İndoneziya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daim inkişaf edir”

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