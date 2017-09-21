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    Посол: Отношения между Чехией и Азербайджаном будут процветать и в будущем

    В Баку состоялся официальный прием по случаю национального праздника Чехии

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Чехии в Баку состоялся официальный прием.

    Как сообщает Report, вначале на мероприятии прозвучали гимны Чехии и Азербайджана.

    Позже выступил посол Чехии Витезслав Пивонька, который рассказал об истории Чехии и пройденном пути.

    Говоря об отношениях с Азербайджаном, он выразил надежду, что эти отношения будут процветать в будущем. Он также пожелал, чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена в ближайшее время.

    В свою очередь, депутат Зияфет Аскеров от имени правительства Азербайджана поздравил посла и весь чешский народ с праздником. Он поблагодарил посла В.Пивоньку за его плодотворную работу в сближении двух стран. З.Аскеров также отметил роль взаимных визитов в развитии связей. З.Аскеров также поблагодарил Чехию за позицию страны в вопросе нагорно-карабахского конфликта, отметив принятие Палатой Представителей Чехии резолюции по признанию Ходжалинского геноцида.

    В конце он пожелал процветания Чехии.

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