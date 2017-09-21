Посол: Отношения между Чехией и Азербайджаном будут процветать и в будущем

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Чехии в Баку состоялся официальный прием.

Как сообщает Report, вначале на мероприятии прозвучали гимны Чехии и Азербайджана.

Позже выступил посол Чехии Витезслав Пивонька, который рассказал об истории Чехии и пройденном пути.

Говоря об отношениях с Азербайджаном, он выразил надежду, что эти отношения будут процветать в будущем. Он также пожелал, чтобы территориальная целостность Азербайджана была восстановлена в ближайшее время.

В свою очередь, депутат Зияфет Аскеров от имени правительства Азербайджана поздравил посла и весь чешский народ с праздником. Он поблагодарил посла В.Пивоньку за его плодотворную работу в сближении двух стран. З.Аскеров также отметил роль взаимных визитов в развитии связей. З.Аскеров также поблагодарил Чехию за позицию страны в вопросе нагорно-карабахского конфликта, отметив принятие Палатой Представителей Чехии резолюции по признанию Ходжалинского геноцида.

В конце он пожелал процветания Чехии.