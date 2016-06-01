Посол: Отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на очень высоком уровне - ФОТО

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Баку был организован официальный прием в честь делегаций из США и Великобритании, участвующих в выставке Oil & Gas 2016 в Баку.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс сказала, что отношения между Азербайджаном и Великобританией находятся на очень высоком уровне.

Посол отметила, что в Баку прибыла новоназначенный посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану Баронесса Николсон для того, чтобы вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Баронесса Николсон же в своей речи заявила, что рада прибыть в Баку для участия в мероприятии Oil & Gas 2016. Она сообщила, что в Азербайджане действуют более 400 компаний, задействованных в различных сферах. Баронесса также пожелала удачи в организации важных спортивных мероприятий, таких как Формула-1, и добавила, что британские компании готовы делиться с Азербайджаном опытом в организации таких мероприятий.

Взявший слово посол США в Азербайджане Роберт Секута сказал, что участие Великобритании и США в организованном в Баку мероприятии показывает важность сотрудничества в энергетической сфере.

Помощник заместителя госсекретаря США Робин Данниган сказала, что в этом году Азербайджан отмечает 25-летие восстановления независимости, и за эти 25 лет США всегда поддерживали эту страну. Она также отметила важность реализации проекта Южного газового коридора, заявив, что США поддерживают реализацию этого проекта.