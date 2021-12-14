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Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне

Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне, которые можно характеризовать и как стратегическое партнерство, и как братское
Внешняя политика
14 декабря 2021 г. 14:21
Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне, их можно характеризовать как стратегическое и братское партнерство.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев во время выступления на вебинаре "25 лет отношениям Азербайджана и Узбекистана: достижения и перспективы", организованном Центром международных отношений (AIR Center).

"Огромная заслуга в укреплении дружественных связей между нашими странами принадлежит общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, а продолжают эту политику нынешние президенты стран Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев",- заявил он.

Посол рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана на многих глобальных платформах, таких как ООН, ОБСЕ И СНГ. "Глубоко символично, что именно в рамках заседания Тюркского Совета в Баку в 2019 году, Узбекистан стал полноправным членом этой организации", добавил посол.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Özbəkistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər yüksək səviyyədədir"
Версия на английском языке Ambassador: Relations between Azerbaijan and Uzbekistan are at highest level

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