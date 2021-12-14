Посол: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне, которые можно характеризовать и как стратегическое партнерство, и как братское

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на самом высоком уровне, их можно характеризовать как стратегическое и братское партнерство.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев во время выступления на вебинаре "25 лет отношениям Азербайджана и Узбекистана: достижения и перспективы", организованном Центром международных отношений (AIR Center).

"Огромная заслуга в укреплении дружественных связей между нашими странами принадлежит общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, а продолжают эту политику нынешние президенты стран Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев",- заявил он.

Посол рассказал о сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана на многих глобальных платформах, таких как ООН, ОБСЕ И СНГ. "Глубоко символично, что именно в рамках заседания Тюркского Совета в Баку в 2019 году, Узбекистан стал полноправным членом этой организации", добавил посол.