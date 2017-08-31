Посол: Отношения между Азербайджаном и Швейцарией характеризуются наличием взаимных интересов, тесных экономических и торговых связей

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По случаю 726-летия создания Швейцарской Конфедерации в Баку был организован официальный прием.

Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Швейцарии, после чего выступил посол Филипп Шталдер.

Вначале посол рассказал об истории создании Швейцарской Конфедерации. Затем Ф.Шталдер сказал, что хотя Швейцария мала по размеру территории, она является лидером по уровню жизни, демократии, развитию технологий и инноваций.

Говоря об азербайджано-швейцарских отношениях, Ф.Шталдер сказал, что две страны в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. По его словам, эти отношения характеризуются наличием взаимных интересов, тесных экономических и торговых связей. Он также сказал, что Швейцария является одним из лидеров по прямым вложениям в ненефтяной сектор Азербайджана и была одной из главных стран-доноров для оказания помощи вынужденным переселенцам.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев от имени правительства Азербайджана поздравил посла Швейцарии и весь народ с национальным праздником, пожелал процветания этой стране. Он напомнил о многочисленных двусторонних визитах между странами, отметив их важность в развитии двусторонних отношений. Дипломат выразил надежду, что азербайджано-швейцарские отношения будут развиваться впредь во благо народов двух стран.