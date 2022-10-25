Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей

"Между Азербайджаном и Казахстаном существуют братские отношения. Отношения между странами находятся на стратегическом уровне и развиваются по восходящей".

"Между Азербайджаном и Казахстаном существуют братские отношения. Отношения между странами находятся на стратегическом уровне и развиваются по восходящей".

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкеримов на мероприятии, посвященном Национальному дню Республики Казахстан и 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Посол отметил, что его страна нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном до 1 млрд долларов США.

"Увеличив пропускную способность Среднего коридора, а также путем сотрудничества на Каспии мы можем достичь этого", - сказал посол.

Присутствующий на мероприятии министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил о стремительно развивающихся отношениях между двумя братскими странами. Он коснулся сотрудничества двух стран на международной арене - в рамках ООН, СНГ, ОТГ и др. организаций. Министр отметил, что Казахстан, который поддерживал нашу позицию на международной арене, сейчас активно участвует в восстановлении Карабаха.