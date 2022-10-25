О нас

Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей

Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей "Между Азербайджаном и Казахстаном существуют братские отношения. Отношения между странами находятся на стратегическом уровне и развиваются по восходящей".
Внешняя политика
25 октября 2022 г. 20:40
Посол: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются по восходящей

"Между Азербайджаном и Казахстаном существуют братские отношения. Отношения между странами находятся на стратегическом уровне и развиваются по восходящей".

Как передает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкеримов на мероприятии, посвященном Национальному дню Республики Казахстан и 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Посол отметил, что его страна нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном до 1 млрд долларов США.

"Увеличив пропускную способность Среднего коридора, а также путем сотрудничества на Каспии мы можем достичь этого", - сказал посол.

Присутствующий на мероприятии министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил о стремительно развивающихся отношениях между двумя братскими странами. Он коснулся сотрудничества двух стран на международной арене - в рамках ООН, СНГ, ОТГ и др. организаций. Министр отметил, что Казахстан, который поддерживал нашу позицию на международной арене, сейчас активно участвует в восстановлении Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi