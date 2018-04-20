Посол: Отношения между Азербайджаном и Израилем основываются на взаимоуважении

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "У Азербайджана и Израиля сложились отличные и выгодные для обеих сторон отношения".

Об этом Report заявил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

По его словам, эти отношения подкреплены несколькими факторами.

"Во-первых, Азербайджан и Израиль имеют единый взгляд на борьбу с возрастающей угрозой радикализма, во-вторых, обе страны являются мультикультуральными, в-третьих, стороны имеют глубокое уважение друг к другу; никакая из стран не пытается доминировать над другой. И, наконец, мы имеем возможность углублять наше сотрудничество по всем направлениям с обоюдной выгодой", - отметил посол.

Он подчеркнул, что стоит отметить особые исторические связи между двумя народами.

"Евреи проживают на территории Азербайджана издревле. Именно этот фактор является прочным фундаментом для азербайджано-израильских отношений", - сказал он.

Комментируя вопрос Report по ситуации вокруг Сирии, посол отметил, что его страна не намерена вмешиваться во внутренние дела другой страны, а всего лишь защищает свои границы от угрозы.

"Мы имеем право защищать свою национальную безопасность, поскольку у нас есть общая граница с этой страной. Есть многие факторы, которые волнуют нас. Для нас неприемлем факт присутствия Ирана там. Кроме того, использование режимом Асада химического оружия также является прямой угрозой. СБ ООН должен предпринять в этом направлении конкретные шаги, но как мы видим, этого не происходит", - подытожил он.