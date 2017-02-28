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    Посол: Отношения между Азербайджаном и Индией основываются на древней истории

    В Баку состоялся вечер индийской кухни, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между странами

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся вечер индийской кухни, приуроченный к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индией.

    Как сообщает Report, вначале были зажжены ритуальные свечи, после чего был исполнен традиционный танец индийского штата Керала.

    Выступивший затем посол Индии в Азербайджане Санджай Рана сказал, что отношения между Азербайджаном и Индией основываются на древней истории. 

    Он напомнил, что после восстановления Азербайджаном своей независимости Индия была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана: "У нас есть заинтересованность в еще большем углублении наших связей. Компания из Индии ONGC Videsh имеет свой пай в проекте" Шахдениз", также Индия заинтересована в реализации транспортного коридора "Север-Юг".

    Затем посол зачитал поздравительное письмо президента Индии Пранаба Мукерджи президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также письмо главы МИД Индии Сушмы Сварадж азербайджанскому коллеге Эльмару Мамедъярову по случаю этой значимой даты.

    С.Рана также коснулся 25-летия Ходжалинской трагедии. По его словам, эта трагедия показывает еще раз неприемлемость применения силы: "Индия всегда поддерживает мирное урегулирование и усилия Минской группы ОБСЕ".

    После выступления посла были показаны другие традиционные танцы Индии и Азербайджана, а также образцы индийской кулинарии.

    Отметим, что на мероприятии также участвовали представители различных министертв, госкомитетов, Милли Меджлиса, представители индийской общины в Азербайджане. 

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