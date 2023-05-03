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Посол: Отношения между Азербайджаном и ЕС продолжают динамично развиваться

Посол: Отношения между Азербайджаном и ЕС продолжают динамично развиваться Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом продолжают динамично развиваться.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 11:25
Посол: Отношения между Азербайджаном и ЕС продолжают динамично развиваться

Отношения между Азербайджаном и Европейским союзом продолжают динамично развиваться.

Как сообщает Report, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко заявил на встрече с журналистами по случаю Всемирного дня свободы печати.

По его словам, ЕС поддерживает плюрализм и свободу прессы.

Он добавил, что развитие сферы медиа и журналистики является одной из областей сотрудничества Азербайджана и ЕС.

Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan ilə Aİ arasında əlaqələr dinamik inkişaf edir”

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