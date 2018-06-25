Посол: Отношения Азербайджана и Туркменистана имеют положительную тенденцию развития

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Посольство Туркменистана в Азербайджане совместно с Национальной академией наук Азербайджана провело международную научную конференцию "Махтумкули Фраги – духовный целитель человеческой души".

Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Баку, для участия на конференции прибыла делегация Туркменистана во главе с директором Национального института рукописей Академии наук Туркменистана Давуда Оразсахедова.

В рамках мероприятия была организована выставка и презентация литературных трудов президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, книг о творчестве Махтумкули Фраги и сборников произведений туркменского классика, а также печатных изданий, повествующих о достижениях Туркменистана за годы независимости. Часть этих книг была передана в дар Центральной научной библиотеке НАН Азербайджана.

Посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев в своем выступлении отметил, что основное идейное направление творчества, мысли и чаяния Махтумкули Фраги о едином, мощном и нерушимом туркменском государстве на сегодняшний день в годы независимости и в эпоху подлинного расцвета независимого и нейтрального Туркменистана стали прекрасной явью.

В своём выступлении посол также рассказал об отношения между братскими Туркменистаном и Азербайджаном, которые имеют положительную тенденцию развития и отличаются устойчивым прогрессом. Было отмечено, что благодаря упорному труду и стараниям братских народов, а также титаническим усилиям глав государств Туркменистан и Азербайджан достигли больших высот.