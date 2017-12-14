Посол: Отношения Азербайджана и Катара развиваются по нарастающей

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Отношения Азербайджана и Катара во всех сферах развиваются по нарастающей. Как сообщает Report, об этом заявил Посол Катара в Азербайджане Юсеф Хассан аль-Сааи на мероприятии, посвященном Национальному празднику Катара.

Посол высоко оценил двусторонние отношения с Азербайджаном, он отметил, что состоявшаяся в январе этого года первое заседание совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству внесли свой вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдин Гейдаров поздравил посла с праздником, отметив, что "дружеские отношения между странами основаны на положительных традициях", и страны поддерживают друг друга и на международной арене. МИнистр также выразил признательность Катару за поддержку справедливой позиции Азербайджана касательно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

К. Гейдаров также выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут развиваться и впредь.