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    Посол: Отношения Азербайджана и Катара развиваются по нарастающей

    В Баку отметили национальный праздник Катара

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Отношения Азербайджана и Катара во всех сферах развиваются по нарастающей. Как сообщает Report, об этом заявил Посол Катара в Азербайджане Юсеф Хассан аль-Сааи на мероприятии, посвященном Национальному празднику Катара.

    Посол высоко оценил двусторонние отношения с Азербайджаном, он отметил, что состоявшаяся в январе этого года первое заседание совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству внесли свой вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

    В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдин Гейдаров поздравил посла с праздником, отметив, что "дружеские отношения между странами основаны на положительных традициях", и страны поддерживают друг друга и на международной арене. МИнистр также выразил признательность Катару за поддержку справедливой позиции Азербайджана касательно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

    К. Гейдаров также выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут развиваться и впредь. 

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