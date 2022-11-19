Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран

Решение об открытии представительского офиса Азербайджана в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран.

Решение об открытии представительского офиса Азербайджана в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран.

Об этом Report заявил посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим.

"Это важная веха и свидетельство солидарности и прочных долгосрочных дружественных и братских отношений, которые связывают наши два народа. Только недавно в апреле этого года мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Тот факт, что Палестина также была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном после восстановления своей независимости, является примером дружбы и солидарности", - сказал посол.

По его словам, Азербайджан всегда был убежденным и непоколебимым сторонником свободы Палестины в соответствии с международным правом и сотнями соответствующих резолюций ООН.

"Мы с нетерпением ждем того дня, когда Государство Палестина станет свободным, а братская Азербайджанская Республика откроет свое посольство в Восточном Иерусалиме", - добавил Насер Абдул Керим.

Напомним, накануне парламент Азербайджана дал согласие на открытие представительского офиса в Палестине.