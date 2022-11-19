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Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран

Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран Решение об открытии представительского офиса Азербайджана в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран.
Внешняя политика
19 ноября 2022 г. 17:38
Посол: Открытие дипмиссии в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран

Решение об открытии представительского офиса Азербайджана в Палестине свидетельствует о дружественных отношениях стран.

Об этом Report заявил посол Палестины в Азербайджане Насер Абдул Керим.

"Это важная веха и свидетельство солидарности и прочных долгосрочных дружественных и братских отношений, которые связывают наши два народа. Только недавно в апреле этого года мы отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Тот факт, что Палестина также была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Азербайджаном после восстановления своей независимости, является примером дружбы и солидарности", - сказал посол.

По его словам, Азербайджан всегда был убежденным и непоколебимым сторонником свободы Палестины в соответствии с международным правом и сотнями соответствующих резолюций ООН.

"Мы с нетерпением ждем того дня, когда Государство Палестина станет свободным, а братская Азербайджанская Республика откроет свое посольство в Восточном Иерусалиме", - добавил Насер Абдул Керим.

Напомним, накануне парламент Азербайджана дал согласие на открытие представительского офиса в Палестине.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Fələstində Azərbaycanın Təmsilçilik Ofisi açması dostluq münasibətlərindən xəbər verir”
Версия на английском языке Ambassador: Establishment of Azerbaijan's diplomatic mission in Palestine - example of friendship

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