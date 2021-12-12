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Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев

Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2021 г. 12:41
Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

«Гейдар Алиев является лидером, предпринявшим важные шаги в построении современного Азербайджана, а также в истории турецко-азербайджанских отношений.

Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев. Он является автором понятия "одна нация, два государства". Это основа турецко-азербайджанских отношений. Единственным завещанием общенационального лидера было освобождение Карабаха. Сегодня Карабах свободен. Гейдар Алиев спокойно спит в могиле", - сказал посол Турции.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin təməlini Heydər Əliyev qoyub"

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