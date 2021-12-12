Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева.
«Гейдар Алиев является лидером, предпринявшим важные шаги в построении современного Азербайджана, а также в истории турецко-азербайджанских отношений.
Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев. Он является автором понятия "одна нация, два государства". Это основа турецко-азербайджанских отношений. Единственным завещанием общенационального лидера было освобождение Карабаха. Сегодня Карабах свободен. Гейдар Алиев спокойно спит в могиле", - сказал посол Турции.