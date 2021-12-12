Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева.

Сегодня день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Мы свято чтим память Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы.

«Гейдар Алиев является лидером, предпринявшим важные шаги в построении современного Азербайджана, а также в истории турецко-азербайджанских отношений.

Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев. Он является автором понятия "одна нация, два государства". Это основа турецко-азербайджанских отношений. Единственным завещанием общенационального лидера было освобождение Карабаха. Сегодня Карабах свободен. Гейдар Алиев спокойно спит в могиле", - сказал посол Турции.