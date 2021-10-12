Посол: Германские технологии могут быть полезны для очистки загрязненных рек Азербайджана

Германские технологии могут быть полезны для устранения последствий загрязнения водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.
По словам посла, связанные с водными ресурсами вопросы важны для человечества, а германские компании обладают полезным опытом в сфере качества воды и водных экосистем.
В своем выступлении посол затронул тему загрязнения транграничной реки Охчучай промышленными отходами. По его словам, эта река важна для сельского хозяйства.
Посол Германии призвал представителей Азербайджана и Армении объединить усилия для очистки реки. При этом, он отметил, что германские технологии могут быть очень полезны для устранения последствий загрязнения.
Отметим, что проходящий сегодня в Баку форум посвящен устойчивому развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.
Мероприятие предоставляет особые возможности для деловых кругов Азербайджана и Германии, включая диалог между государственным и частным секторами посредством панельных дискуссий, программных выступлений, семинаров и индивидуальных встреч B2B.
После Форума устойчивого развития 2021 азербайджанские компании получат возможность участвовать в специализированных семинарах по сельскому хозяйству и промышленности, которые модерируют германские эксперты. Основная цель мероприятия - создать площадку для обмена лучшими практиками в области зеленых технологий.