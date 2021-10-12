Посол: Германские технологии могут быть полезны для очистки загрязненных рек Азербайджана

Германские технологии могут быть полезны для устранения последствий загрязнения водных ресурсов Азербайджана.

Германские технологии могут быть полезны для устранения последствий загрязнения водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По словам посла, связанные с водными ресурсами вопросы важны для человечества, а германские компании обладают полезным опытом в сфере качества воды и водных экосистем.

В своем выступлении посол затронул тему загрязнения транграничной реки Охчучай промышленными отходами. По его словам, эта река важна для сельского хозяйства.

Посол Германии призвал представителей Азербайджана и Армении объединить усилия для очистки реки. При этом, он отметил, что германские технологии могут быть очень полезны для устранения последствий загрязнения.

Отметим, что проходящий сегодня в Баку форум посвящен устойчивому развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

Мероприятие предоставляет особые возможности для деловых кругов Азербайджана и Германии, включая диалог между государственным и частным секторами посредством панельных дискуссий, программных выступлений, семинаров и индивидуальных встреч B2B.

После Форума устойчивого развития 2021 азербайджанские компании получат возможность участвовать в специализированных семинарах по сельскому хозяйству и промышленности, которые модерируют германские эксперты. Основная цель мероприятия - создать площадку для обмена лучшими практиками в области зеленых технологий.