Посол Омана: Развитие отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов

Развитие отношений с Азербайджаном во всех сферах является одним из приоритетов Омана.

Развитие отношений с Азербайджаном во всех сферах является одним из приоритетов Омана.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол-нерезидент Омана в Азербайджане и Турции Саиф Рашид аль-Джавари на официальном приеме в Анкаре по случаю Национального дня Омана.

Он подчеркнул, что высоко ценит политические, экономические, торговые и технические отношения между Азербайджаном и Оманом, и в ходе его новой дипломатической деятельности развитие этих отношений будет приоритетом.

"Недавнее назначение нового посла Азербайджана в Омане является показателем развития политических отношений", - отметил он.

Аль-Джавари также добавил, что Оман с широкой делегацией принял участие в глобальной климатической конференции COP29 в Баку, которая высоко ценится в его стране.