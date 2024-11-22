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Посол Омана: Развитие отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов

Посол Омана: Развитие отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов Развитие отношений с Азербайджаном во всех сферах является одним из приоритетов Омана.
Внешняя политика
22 ноября 2024 г. 14:48
Посол Омана: Развитие отношений с Азербайджаном является одним из приоритетов

Развитие отношений с Азербайджаном во всех сферах является одним из приоритетов Омана.

Об этом турецкому бюро Report сообщил посол-нерезидент Омана в Азербайджане и Турции Саиф Рашид аль-Джавари на официальном приеме в Анкаре по случаю Национального дня Омана.

Он подчеркнул, что высоко ценит политические, экономические, торговые и технические отношения между Азербайджаном и Оманом, и в ходе его новой дипломатической деятельности развитие этих отношений будет приоритетом.

"Недавнее назначение нового посла Азербайджана в Омане является показателем развития политических отношений", - отметил он.

Аль-Джавари также добавил, что Оман с широкой делегацией принял участие в глобальной климатической конференции COP29 в Баку, которая высоко ценится в его стране.

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Версия на английском языке Ambassador: Oman aims to develop relations with Azerbaijan in all areas
Версия на азербайджанском языке Oman səfiri: Azərbaycanla əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf etdirmək prioritetlərdəndir

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