Посол: Охрана посольства Азербайджана в Египте усилена

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Безопасность посольства Азербайджана в Египте вот уже несколько месяцев как усилена".

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Египте Шахин Абдуллаев.

По его словам, соответствующими структурами были выделены дополнительные силы для обеспечения безопасности диппмиссии.

Посол также отметил, что по сравнению с прошлыми годами в Египте проделана большая работа по обеспечению безопасности и стабильности в стране.

Ш.Абдуллаев также сообщил, что посольство поддерживает связь с проживающими в Египте гражданами Азербайджана: "В Египте проживает определенное количество граждан Азербайджана. Точное число их назвать нельзя, так как на консульском учете состоит определенное количество, но есть и те, кто не состоят на учете, так как эти граждане не приходят в посольство, приезжают в страну на пару дней. В университетах также обучается несколько граждан Азербайджана. Когда в определенных местах происходят столкновения, и мы заранее предупреждаем наших граждан держаться от этих мест подальше".

Посол также добавил, что в настоящее время работники посольства работают в штатном режиме.

Отметим, что по меньше мере 21 человек погиб в столкновениях между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов 25 января в Каире и других городах Египта. Митинги приурочены к годовщине восстания 2011 года, результатом которого стало свержение президента Египта Хосни Мубарака.