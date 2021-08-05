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Посол: Очень хотим, чтобы наши друзья из Азербайджана приехали в Пакистан

Посол: Очень хотим, чтобы наши друзья из Азербайджана приехали в Пакистан "Пакистан готов осуществлять полеты в Азербайджан и, как я понимаю, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) также к этому готовы. Мы просто ждем начала визовых процедур. Потому что полеты станут коммерчески выгодными, если люди смогут путешествовать, а чтобы п
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 18:00
Посол: Очень хотим, чтобы наши друзья из Азербайджана приехали в Пакистан

"Пакистан готов осуществлять полеты в Азербайджан и, как я понимаю, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) также к этому готовы. Мы просто ждем начала визовых процедур. Потому что полеты станут коммерчески выгодными, если люди смогут путешествовать, а чтобы путешествовать, им нужны визы".

Об этом Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"В настоящее время правительство Азербайджана приостановило выдачу виз для граждан Пакистана и других стран. Мы надеемся, что как только процедура выдачи виз возобновится, начнутся прямые рейсы между Баку и Исламабадом", - отметил посол.

По словам посла, продолжительность полета прямым рейсом из Баку в Исламабад составит 3 часа: "Это станет отличной возможностью для деловых визитов, а также для туристов. Как только полеты начнутся, мы ожидаем наплыв туристов. Очень хотим, чтобы наши друзья из Азербайджана приехали в Пакистан".

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Версия на английском языке Ambassador: We would like our Azerbaijani friends to come and visit Pakistan

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