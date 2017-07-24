Посол: Обязательно нужно ждать увеличения товарооборота после визита президента Азербайджана в Ригу

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ "Я надеюсь, что предприниматели Азербайджана и Латвии уже активно работают над выполнением достигнутых по итогам визита в Латвию президента Азербайджана Ильхама Алиева соглашений и внедрение этих соглашений не заставит себя долго ждать".

Об этом Report заявил посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс, комментируя итоги недавнего визита президента Ильхама Алиева в Латвию.

Он напомнил, что в ходе визита были подписаны Декларация о стратегическом партнёрстве между Латвией и Азербайджаном; соглашения по транспорту; по образованию; по безопасности строительства: "Во время бизнеса форума же были подписаны различные договора по поставке торфа, саженцев, было принято решение по открытию торговых домов в столицах обеих государств, а также были обсуждены другие экономические вопросы".

Посол также заявил, что ожидает роста товарооборота между странами после этого визита: "Обязательно нужно ждать увеличение товарооборота, так как это был один из основных вопросов при обсуждении".

Говоря об ожидающихся в ближайшее время визитах, Ю. Маклаковс отметил, что президент Ильхам Алиев пригласил президента Латвии Раймондса Вейониса посетить страну с ответным визитом: "Также приглашение было передано премьер министру Марису Кучинскому. Будем работать, чтобы эти визиты состоялись".