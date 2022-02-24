Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана

"Посольство Азербайджана в Украине работает в полном составе, я также нахожусь на рабочем месте".

"Посольство Азербайджана в Украине работает в полном составе, я также нахожусь на рабочем месте".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Посол отметила, что ситуация находится под полным контролем: "Консульство Азербайджана продолжает свою работу, желающие уехать в Азербайджан граждане могут обращаться к нам. Обращения также принимаются от граждан с просроченными паспортами. Сейчас самое безопасное место для проживающих в Украине азербайджанцев - их дома, так как все дороги перекрыты, выезд из страны невозможен. Ситуация в стране опасная. Эвакуация дипломатов пока не осуществляется. Если будет эвакуация, 3-4 дипломата останутся и продолжат работу. Мы ищем пути вывоза из Украины семей дипломатов, их около 40 человек. Кроме того, мы при первой возможности осуществим эвакуацию 17 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, проходящих курсы в Харькове. Пока неизвестно, каким путем мы сможем вывезти их из страны".

Э.Ахундова напомнила, что "горячая линия" посольства 00380735050000 продолжает действовать и добавила, что граждане Азербайджана могут обращаться для получения любой соответствующей информации.

Посол также призвала граждан ознакомиться с обращением МИД Азербайджана, распространенным сегодня утром.

Сегодня утром в Киеве, Харьковской, Мариупольской, Одесской и Ивано-Франковской областях Украины произошел ряд взрывов. В Донбассе идут ожесточенные бои.