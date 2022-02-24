О нас
Аудио новости

Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана

Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана "Посольство Азербайджана в Украине работает в полном составе, я также нахожусь на рабочем месте".
Внешняя политика
24 февраля 2022 г. 15:44
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана

"Посольство Азербайджана в Украине работает в полном составе, я также нахожусь на рабочем месте".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Посол отметила, что ситуация находится под полным контролем: "Консульство Азербайджана продолжает свою работу, желающие уехать в Азербайджан граждане могут обращаться к нам. Обращения также принимаются от граждан с просроченными паспортами. Сейчас самое безопасное место для проживающих в Украине азербайджанцев - их дома, так как все дороги перекрыты, выезд из страны невозможен. Ситуация в стране опасная. Эвакуация дипломатов пока не осуществляется. Если будет эвакуация, 3-4 дипломата останутся и продолжат работу. Мы ищем пути вывоза из Украины семей дипломатов, их около 40 человек. Кроме того, мы при первой возможности осуществим эвакуацию 17 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, проходящих курсы в Харькове. Пока неизвестно, каким путем мы сможем вывезти их из страны".

Э.Ахундова напомнила, что "горячая линия" посольства 00380735050000 продолжает действовать и добавила, что граждане Азербайджана могут обращаться для получения любой соответствующей информации.

Посол также призвала граждан ознакомиться с обращением МИД Азербайджана, распространенным сегодня утром.

Сегодня утром в Киеве, Харьковской, Мариупольской, Одесской и Ивано-Франковской областях Украины произошел ряд взрывов. В Донбассе идут ожесточенные бои.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador in Kyiv addresses Azerbaijanis living in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Səfir Ukraynadakı Azərbaycan vətəndaşlarına çağırış edib

Другие новости из категории

Халаф Халафов посетил Польшу
Халаф Халафов посетил Польшу
24 февраля 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев: Обучение на русском языке - это сознательная политика
Президент Ильхам Алиев: Обучение на русском языке - это сознательная политика
24 февраля 2022 г. 13:40
Мехрибан Алиева: Мы все дружили и абсолютно ничто не предвещало ничего плохого
Мехрибан Алиева: Мы все дружили и абсолютно ничто не предвещало ничего плохого
24 февраля 2022 г. 13:34
Президент Азербайджана: Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит
Президент Азербайджана: Если России нет в ОДКБ, значит об ОДКБ никто и не вспомнит
24 февраля 2022 г. 13:28
Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС
Президент: Нет причин для неизменения нашего статуса в ШОС
24 февраля 2022 г. 13:22
Президент Ильхам Алиев встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ
Президент Ильхам Алиев встретился в ТАСС с руководителями ведущих российских СМИ
24 февраля 2022 г. 13:15
Ильхам Алиев: Реализуются восемь дорожных карт, принятых Азербайджаном и Россией
Ильхам Алиев: Реализуются восемь дорожных карт, принятых Азербайджаном и Россией
24 февраля 2022 г. 13:04
Ильхам Алиев принял президента Всемирного экономического форума
Ильхам Алиев принял президента Всемирного экономического форума
24 февраля 2022 г. 12:52
Азербайджан и Саудовская Аравия отмечают 30-летие установления дипотношений
Азербайджан и Саудовская Аравия отмечают 30-летие установления дипотношений
24 февраля 2022 г. 12:26
Президент Азербайджана направил письмо королю Саудовской Аравии
Президент Азербайджана направил письмо королю Саудовской Аравии
24 февраля 2022 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi