Посол ОАЭ в Азербайджане награжден орденом Заида II первой степени

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайан наградил посла этой страны в Азербайджане Мухаммеда Аль Блуши орденом Заида II первой степени.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайан наградил посла этой страны в Азербайджане Мухаммеда Аль Блуши орденом Заида II первой степени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство ОАЭ в Азербайджане.

Президент ОАЭ, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел вручили этот орден в общей сложности 10 послам в рамках 19-го Форума послов и представителей зарубежных миссий ОАЭ, который состоялся на прошлой неделе.

Они награждены за вклад в развитие экономического и торгового партнерства между ОАЭ и странами, в которых осуществляют дипломатическую миссию.