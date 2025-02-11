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Посол ОАЭ в Азербайджане награжден орденом Заида II первой степени

Посол ОАЭ в Азербайджане награжден орденом Заида II первой степени Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайан наградил посла этой страны в Азербайджане Мухаммеда Аль Блуши орденом Заида II первой степени.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 17:21
Посол ОАЭ в Азербайджане награжден орденом Заида II первой степени

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайан наградил посла этой страны в Азербайджане Мухаммеда Аль Блуши орденом Заида II первой степени.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство ОАЭ в Азербайджане.

Президент ОАЭ, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел вручили этот орден в общей сложности 10 послам в рамках 19-го Форума послов и представителей зарубежных миссий ОАЭ, который состоялся на прошлой неделе.

Они награждены за вклад в развитие экономического и торгового партнерства между ОАЭ и странами, в которых осуществляют дипломатическую миссию.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ-nin Azərbaycandakı səfiri II Zayedin Birinci Dərəcəli Ordeni ilə təltif edilib

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