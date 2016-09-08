Посол ОАЭ: Среди арабских туристов есть и те, кто хочет создать бизнес в Азербайджане

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "С первых дней моего приезда в Азербайджан в качестве посла в октябре прошлого года, Азербайджан поразил меня своей теплотой".

Об этом в статье для Report, посвященной туристическому потенциалу Азербайджана, заявил посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммед Ахмед Хамиль аль Губаиси.

По его словам, значительное увеличение количества арабских туристов в Азербайджане является результатом плодотворного сотрудничества и братских отношений между двумя странами: "Я общаюсь с приезжающими сюда туристами, которые делятся своими впечатлениями. Жители Эмиратов любят путешествовать. Мы видели много частей мира, но Азербайджан особенный".

Посол отметил, что среди туристов есть и те, кто хочет создать в Азербайджане бизнес: "Условия для бизнеса, созданные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, благоприятны для инвесторов. Инвесторы из ОАЭ больше заинтересованы во вложениях в ненефтяной сектор, в частности в сферу сельского хозяйства. Большая часть ОАЭ - это пустыня, Азербайджан же имеет плодородные почвы".

Посол также подчеркнул, что приложит все усилия для достижения высоких показателей торговых связей между Азербайджаном и ОАЭ: "Мы продолжаем делать все для построения блестящей модели дружбы с нашими азербайджанскими друзьями. Я верю, что с поддержкой азербайджанского правительства, мы сможем достичь новых успехов в ближайшее время".