Посол: ОАЭ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку отметили 44-ю годовщину создания Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Баку был организован официальный прием, на котором приняли участие послы зарубежных стран, представители азербайджанской общественности, депутаты.

Вначале прозвучали гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии посол ОАЭ в Азербайджане Мохамед Хамель Аль Губаиси рассказал об истории создания государства, отметив большую роль первого президента шейха Зайда аль Нахайяна.

Говоря о двусторонних отношениях М.Х.Аль Губаиси сказал, что ОАЭ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. В этом плане он отметил визиты, совершенные между двумя странами. Дипломат сказал, что посольство прилагает усилия для еще большего укрепления отношений.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев от имени азербайджанского правительства поздравил посла ОАЭ с национальным праздником, пожелал процветания и благополучия.

М.Мамедгулиев подчеркнул отличные отношения между странами во всех сферах.