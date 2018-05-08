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    Посол ОАЭ посетил Нахчыванскую Автономную Республику

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес, а также другие вопросы расширения двустороннего сотрудничества

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммед Альгубайси посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

    Как сообщает Report, в ходе визита посол встретился с главой Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес, а также другие вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

    Кроме того, в ходе визита также запланированы посещения им ряда объектов промышленности, туризма НАР. 

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