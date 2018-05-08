Посол ОАЭ посетил Нахчыванскую Автономную Республику

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммед Альгубайси посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Report, в ходе визита посол встретился с главой Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес, а также другие вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в ходе визита также запланированы посещения им ряда объектов промышленности, туризма НАР.