Посол ОАЭ: Азербайджан может быть нашим хабом на Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мохаммедом аль-Губайси.

- Господин посол, как Вы оцениваете двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ?

- Цель моей работы здесь - укрепить и без того уже крепкие во всех сферах отношения. Моя работа будет заключаться в укреплении торговых, экономических и туристических связей. Это важные вопросы, и важно сделать шаги в этом направлении. В Азербайджане я чувствую большую поддержку со стороны многих структур, начиная с министерства иностранных дел и заканчивая различными агентствами, которые помогают мне делать свою работу.

- В каких сферах наиболее активно двустороннее сотрудничество? Что Вы можете сказать о товарообороте? Какими Вы видите перспективы развития экономических связей?

- Наши страны молоды и потребовалось время, чтобы нарастить товарооборот. Я считаю, что основной задачей является представление различных сильных сторон, которыми обладают наши страны, чтобы у нас в стране знали, что имеется в Азербайджане. В то же время, мы хотим знать, что азербайджанцы могут представить в нашей стране. Думаю, мы можем укрепить связи один на один между Баку и эмиратами ОАЭ: Дубаем, Абу-Даби, Шарджей и т.д. Это означает, что мы можем дополнить друг друга. Вы можете быть нашим хабом на Кавказе. Азербайджан имеет всю инфраструктуру. Моя работа заключается в том, чтобы люди знали друг друга лучше, знали, где у нас существуют недостатки.

Говоря о товарообороте, в этом году он составил 40 млн. долларов. Сравнивая с возможностями ОАЭ и Азербайджана, это мало. Я не доволен этим, мы, разумеется, можем и должны увеличить эту цифру.

- Сколько компаний из ОАЭ работают в Азербайджане и наоборот?

- В Азербайджане работают порядка 200 предприятий из ОАЭ. Что касается ОАЭ, у нас имеется 12 свободных торговых зон. Некоторые из них маленькие, некоторые большие, но все они сильные. Поэтому в них работают много азербайджанских компаний. Дубай - это хаб данного региона, который позволяет легко выйти и на другие регионы. Кроме того, у нас имеется Торговая палата Дубая, которая также помогает нам в торговле.

- Известно, что ОАЭ обладает большим туристическим потенциалом и опытом в этой сфере. Планируют ли компании из ОАЭ открыть бизнес в Азербайджане в этой сфере?

- Да, разумеется. Ожидается, что туристы будут приезжать сюда. Знаете, граждане ОАЭ большие любители путешествий. Более половины населения страны едут в другие страны как туристы. Два раза в год жители ОАЭ выезжают на отдых. Близость Азербайджана и ОАЭ и довольно большое количестве рейсов дает нам возможность приезжать сюда на уик-энд. Мы хотим увеличить количество рейсов. Азербайджан имеет много привлекательных мест: леса, пляжи, горы, пустыни, покрытые снегом территории.

- Сколько азербайджанских граждан посетили ОАЭ и наблюдается ли увеличение числа туристов из Азербайджана?

- В 2014 году ОАЭ посетили 6376 азербайджанцев. Они приезжают или для шоппинга, или для того, чтобы увидеть достопримечательности, пустыню. Должен сказать, что самолеты, выполняющие рейсы между нашими странами, всегда заполнены.

- Дубаи и Абу-Даби - самые популярные места посещений среди азербайджанцев. Как Вы планируете популяризовать другие эмираты ОАЭ в Азербайджане?

- Мы провели туристическую выставку ОАЭ в Азербайджане. Это была важная выставка. У нас есть туристические агентства, которые могут помочь увеличить число приезжающих туристов. Другие эмираты также имеют, что показать азербайджанским туристам. Не только шоппинг. Некоторые места очень тихие и приятные. Думаю, что эти агентства усилят свою работу с Азербайджаном.

- Как Дубаи готовится к ЕXPO-2020? Какие сюрпризы покажет нам выставка и подтвердил ли Азербайджан свое участие?

- Я не знаю, проявил ли Азербайджан интерес к участию в EXPO, но мы работаем над тем, чтобы это случилось. Впервые EXPO проводится за пределами Европы и Китая. В регионе проживает до 4 млрд. людей, которые никогда не слышали об EXPO. Поэтому мы проводим это EXPO в Дубае, так как это центр в регионе. Наша цель - увеличить знания людей обо многих вещах. Это будет нашим посланием на EXPO-2020.