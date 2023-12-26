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Посол ОАЭ: Азербайджан успешно проведет COP29

Посол ОАЭ: Азербайджан успешно проведет COP29 Азербайджан успешно примет COP29, Объединенные Арабские Эмираты готовы поделиться своим опытом.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 18:54
Посол ОАЭ: Азербайджан успешно проведет COP29

Азербайджан успешно примет COP29, Объединенные Арабские Эмираты готовы поделиться своим опытом проведения подобного мероприятия.

Как сообщает Report, об этом посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммад Аль Блуши заявил на презентации "Книги Азербайджана", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дипломат напомнил о проведении COP28 в ОАЭ. По его словам, конференция доказала способность объединения для защиты окружающей среды и совместной работы в этом направлении.

"Для нас было большой честью принимать делегацию Азербайджана и президента Ильхама Алиева на COP-28. Хочу отметить, что Азербайджан успешно примет COP29. Наша страна готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в этом вопросе", - сказал посол.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ səfiri: "Azərbaycan COP29-a uğurla ev sahibliyi edəcək"

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