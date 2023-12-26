Посол ОАЭ: Азербайджан успешно проведет COP29

Азербайджан успешно примет COP29, Объединенные Арабские Эмираты готовы поделиться своим опытом.

Азербайджан успешно примет COP29, Объединенные Арабские Эмираты готовы поделиться своим опытом проведения подобного мероприятия.

Как сообщает Report, об этом посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммад Аль Блуши заявил на презентации "Книги Азербайджана", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дипломат напомнил о проведении COP28 в ОАЭ. По его словам, конференция доказала способность объединения для защиты окружающей среды и совместной работы в этом направлении.

"Для нас было большой честью принимать делегацию Азербайджана и президента Ильхама Алиева на COP-28. Хочу отметить, что Азербайджан успешно примет COP29. Наша страна готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в этом вопросе", - сказал посол.