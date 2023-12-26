Посол ОАЭ: Азербайджан успешно проведет COP29

Азербайджан успешно примет COP29, Объединенные Арабские Эмираты готовы поделиться своим опытом проведения подобного мероприятия.
Как сообщает Report, об этом посол ОАЭ в Азербайджане Мухаммад Аль Блуши заявил на презентации "Книги Азербайджана", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Дипломат напомнил о проведении COP28 в ОАЭ. По его словам, конференция доказала способность объединения для защиты окружающей среды и совместной работы в этом направлении.
"Для нас было большой честью принимать делегацию Азербайджана и президента Ильхама Алиева на COP-28. Хочу отметить, что Азербайджан успешно примет COP29. Наша страна готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в этом вопросе", - сказал посол.