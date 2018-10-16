Посол: Нынешний год очень важен с точки зрения отношений Азербайджана и Турции

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Нынешний год крайне важен с точки зрения азербайджано-турецких отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на открытии выставки картин, посвященной 100-летней годовщине освобождения Кавказской исламской армией Баку от армянской оккупации.

Посол отметил, что сегодня важно осознавать значимость этой даты.

"2018-ой год крайне важен с точки зрения взаимоотношений между Турцией и Азербайджаном. В этом году исполняется сто лет Азербайджанской Демократической Республике и сто лет освобождения Кавказской исламской армией Баку", - отметил он.

Э.Озорал подчеркнул, что сегодня необходимо передать последующим поколениям историю борьбы за независимость, чтобы они знали какой ценой народы добивались ее.

"На представленных здесь сегодня картинах 27 авторов изображен не просто отрывок истории, а доказательство братства и единства наших народов", - подытожил он.