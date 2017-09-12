Посол: Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном станет полезным для обеих сторон

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "С точки зрения двусторонних отношений 25 лет очень малый срок, но, несмотря на это, отношения между Азербайджаном и Нидерландами развиваются на очень высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

Он отметил, что эти связи по восходящей развиваются в политической, экономической, торговой сферах, в области прав человека и демократии: "За короткое время мы сумели построить отношения, которые могут принести пользу двум народам".

Дипломат, касаясь дальнейших проектов, отметил, что в ближайшее время Нидерланды планируют реализовать ряд проектов в области культуры, борьбы с коррупцией, прав человека, предотвращения селективных абортов и юстиции.

Посол, рассказавший о новом соглашении по стратегическому сотрудничеству между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое планируется подписать в ближайшее время, выразил надежду, что данное соглашение станет полезным для обеих сторон.