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    Посол: Никакие политические изменения в Пакистане не могут повлиять на наши отношения с Азербайджаном

    Отношения между Азербайджаном и Пакистаном интенсивно развиваются по всем направлениям
    © Report/Firi Salim

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Проведенные в Пакистане выборы в парламент страны не повлияют на отношения Баку и Исламабада.

    Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд  заявил журналистам на официальном приеме по случаю Дня Независимости.

    "Отношения между Азербайджаном и Пакистаном интенсивно развиваются по всем направлениям. Мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях. Примером может послужить наша совместная деятельность в рамках ОИС и ООН. Никакие политические изменения, в частности состоявшиеся недавно в Пакистане выборы в парламент, не могут негативно повлиять на наши отношения"-, отметил посол.

    Кроме того, дипломат отметил, что в следующем году между Баку и Исламабадом могут открыться прямые авиарейсы.

    "Это обусловлено как нашими тесными отношениями, так и ростом потока  туристов из Пакистана в Азербайджан. В связи с этим уже некоторые пакистанские авиалинии заинтересовались данной инициативой"-, подытожил он.

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