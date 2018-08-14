Посол: Никакие политические изменения в Пакистане не могут повлиять на наши отношения с Азербайджаном

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Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Проведенные в Пакистане выборы в парламент страны не повлияют на отношения Баку и Исламабада.

Как передает Report, об этом посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд заявил журналистам на официальном приеме по случаю Дня Независимости.

"Отношения между Азербайджаном и Пакистаном интенсивно развиваются по всем направлениям. Мы поддерживаем друг друга во всех международных организациях. Примером может послужить наша совместная деятельность в рамках ОИС и ООН. Никакие политические изменения, в частности состоявшиеся недавно в Пакистане выборы в парламент, не могут негативно повлиять на наши отношения"-, отметил посол.

Кроме того, дипломат отметил, что в следующем году между Баку и Исламабадом могут открыться прямые авиарейсы.

"Это обусловлено как нашими тесными отношениями, так и ростом потока туристов из Пакистана в Азербайджан. В связи с этим уже некоторые пакистанские авиалинии заинтересовались данной инициативой"-, подытожил он.