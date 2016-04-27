Посол: Нидерланды заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном и развитии отношений в области водного хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Нидерландов в Азербайджане Роберт Габриэльсе на пресс-конференции.

По его словам, Нидерланды сотрудничают с МЧС Азербайджана в вопросе предотвращения чрезвычайных ситуаций: "Кроме того, Нидерланды работали вместе с Азербайджаном в очистке озера возле Олимпийского стадиона в Баку. Кроме того, в будущем планируются работы по очистке других водоемов на Абшероне от загрязнения. Также планируется работа по очистке Бакинской бухты".

Также посол отметил потенциал в развитии отношений между Азербайджаном и Нидерландами в области образования. В этом плане он напомнил о сотрудничестве между Университетом АДА и Маастрихтской школой бизнеса.