Посол: Нидерланды заинтересованы в более тесных экономических связях с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с новоназначенным послом Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверсом.

- Могли бы Вы вначале рассказать больше о себе?

- По образованию я юрист. Я учился международному праву в Университете Лейдена. Затем я начал работать во внешней политике. Я профессиональный дипломат с 36-летним стажем. Азербайджан для меня 12-е место службы и вторая страна в качестве посла после Венесуэлы. Я четвертый по счету посол Нидерландов после того, как мы открыли здесь посольство в 2009 году.

- Какие цели Вы установили перед собой в качестве новоназначенного посла Нидерландов?

- Я думаю, что отношения очень хорошие, и моя задача в качестве посла, в целом, это углубление отношений между Азербайджаном и Нидерландами и способствование поиску возможностей для более тесного сотрудничества в экономическом плане, инвестициях и культуре. Нидерланды являются одной из стран - основателей ЕС. Хорошо известно, что Азербайджан выступает за углубление связей с ЕС. Я думаю, это важно не только для ЕС, но и для стран-членов. Я надеюсь, что скоро переговоры по стратегическому партнерству начнутся и, я думаю, что одной из важных задач здесь - приложить усилия этим переговорам.

Другим аспектом является продвижение тесных экономических отношений, продвижение торговли и инвестиций. Голландские компании активны здесь. Мы бы хотели работать вместе с Азербайджаном в сфере диверсификации экономики. Что я знаю, это то, что Нидерланды заинтересованы в более тесных экономических связях, увеличении торговой и коммерческой деятельности. Я рассматриваю это как важную задачу моей работы здесь в Баку.

Я верю, что имеется много возможностей также в культурном сотрудничестве. Это очень хороший способ для продвижения понимания между различными людьми. Азербайджан расположен между западом и востоком. Я думаю, что культурное сотрудничество может способствовать сближению этих отношений, для еще большего понимания нашей культуры в Азербайджане и, наоборот, понимания азербайджанской культуры в Нидерландах. Поэтому, я также считаю это своей целью.

- Что Вы можете сказать о сотрудничестве в сфере экономики между Нидерландами и Азербайджаном? Каков был товарооборот в 2015 и 2016 гг.? Повлиял ли спад цен на нефть и международный кризис на экономическом сотрудничестве с Азербайджаном?

- В течение последних 6-7 лет мы наблюдали развитие экономических связей. Моя страна даже была самым крупным инвестором в ненефтяном секторе в 2013 году. В 2014 году у нас был значительный размер торгового оборота. Нидерланды экспортировали в Азербайджан грузы на сумму 284 млн. евро и импортировали из Азербайджана - на сумму 69 млн. евро. Не секрет, что с падением цен на нефть, ситуация стала не такой позитивной. Также двусторонние экономические связи пострадали в том смысле, что между нами было меньше торговых операций. Но я могу сказать, что много голландских бизнесменов все еще видят оптимизм и потенциал в Азербайджане. Таким образом, я хочу сказать, что несмотря на экономические трудности, интерес моей страны не убавился. Многие голландские предприниматели все еще видят возможности Азербайджана.

- Сколько голландских компаний работают в Азербайджане?

- Я подсчитал, и могу сказать, что постоянное присутствие на рынке Азербайджана имеют 15 компаний, и, примерно столько же регулярно имеют бизнес с этой страной. Есть компании, которые имеют долгосрочные проекты. Но имеются также компании, которые проводят случайные узкоспециализированные торговые операции.

- Нидерланды имеют хороший опыт в сфере управления водными ресурсами, кораблестроения, управления портами и так далее. Планируют ли Нидерланды реализовать какие-либо совместные проекты в этих сферах? Заинтересованы ли голландские компании в инвестировании в ненефтяной сектор Азербайджана?

- Очень заинтересованы. Я обсуждал этот вопрос уже со многими людьми. У меня была привилегия, когда я представлял верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву, провести интересный диалог с ним также об экономической ситуации. Он активно поддерживает диверсификацию экономики и видит возможности для сотрудничества с Нидерландами в сферах, которые вы отметили. Управление водными ресурсами очень важно. Проект, который, мы надеемся, в скором времени будет завершен, заключается в инвентаризации подземных вод в Азербайджане. Это важно для планирования вашего сельского хозяйства. Необходимо знать, где находятся подземные воды и в каком они количестве.

Вы отметили кораблестроение. Известная голландская компания "Damen" очень активна здесь в области гражданского и военного кораблестроения. Касательно управления портами, несколько компаний работают совместно с новым торговым портом в Аляте. Но более того, в настоящее время возрастает интерес к сельскому хозяйству, который был определен вашими властями как сектор, обладающий широким потенциалом, так как еще совсем недавно Азербайджан был важной сельскохозяйственной республикой в составе СССР. У нас имеются связи с голландскими бизнесменами, и они очень заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Также имеется интерес в сфере обмена знаниями в области сельского хозяйства. В Нидерландах действует известный университет сельского хозяйства в Вагенингене. Мы исследуем возможности сотрудничества в этой сфере. Если говорить о технологиях, таких как парники, у нас есть очень передовая технология, которая использует меньше воды, но дает хороший урожай хорошего качества. В области производства молочной продукции, мяса курицы, телятины, качества семян также есть общий интерес.

Я рад, что в течение двух недель министр сельского хозяйства Азербайджана посетит Нидерланды. Все эти области будут обсуждены. В рамках визита будет совершена поездка в две компании и в Университет Вагенингена. Мы ожидаем, что это приведет к интенсификации сотрудничества в области сельского хозяйства между нашими странами в будущем.

- Планируют ли Нидерланды реализовать проект в гуманитарной сфере в Азербайджане, например, провести выставку или реализовать образовательную программу для азербайджанских студентов?

- Я очень хотел бы стимулировать культурное сотрудничество. Мы пока не определили специфические проекты. Но я знаю, что в Азербайджане, и особенно в Баку, любят джаз и мы примем участие в Бакинском джазовом фестивале с голландским квинтетом. Я также буду искать другие возможности. У нас, конечно же, имеется классическая музыка с давними традициями. И, вы, наверное, знаете, что пианино "Бельтман", которые производятся в Габале, это на самом деле голландская компания.

Также Нидерланды известны изобразительным искусством. У нас имеются всемирно известные художники, такие как Рембрандт, Ван Гог и другие. Мы будем и дальше рассматривать возможности работы с Азербайджаном. Я знаю, что у вас в Национальном музее имеется картина голландского художника 17 века. Поэтому я хотел бы находиться в контакте с артистами, директором музея, чтобы изучить возможности сотрудничества.

В гуманитарной сфере, мы, как вы знаете, участвуем в различных гуманитарных направлениях, правах человека, гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы начали в прошлом году и завершили в этом году проект по строительству детской площадки на линии соприкосновения войск. Мы хотим способствовать благосостоянию населения, особенно детей. Необходимо, чтобы они могли играть в безопасности. Я уже беседовал с коллегами из общества Красного Полумесяца, и они заинтересованы в углубленном сотрудничестве. Поэтому я вижу много возможностей.

- Какова позиция Нидерландов по таким вопросам, как поток мигрантов, отсутствие доверия между странами ЕС, угроза терроризма? Как могут Азербайджан и Нидерланды сотрудничать друг с другом в сфере управления миграцией?

- Это, несомненно, важный вопрос. Если взглянуть на вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, думаю, что миграция и угроза террористов - наиболее серьезные вызовы, наряду с экономическим кризисом 2009 года. Нидерланды председательствовали в ЕС в первой половине 2016 года. Мы усердно работали для достижения прогресса, особенно в области миграции и международной безопасности и контртерроризма. Думаю, что мы достигли определенного успеха. Декларация между ЕС и Турцией по возвращению беженцев очень важна в борьбе с незаконной перевозкой беженцев. Мы также достигли успеха в обеспечении безопасности границ ЕС. Думаю, это помогло сделать безопаснее шенгенскую зону.

Мы также начали диалог на высоком уровне со странами Африки, откуда мигранты начинают свой путь. Если ты хочешь остановить это и что-то с этим сделать, вопрос приема мигрантов и беженцев не является решением, нужно уменьшить поток, поэтому диалог с африканскими странами важен.

Что касается угрозы террористов, в этом году, к сожалению, мы наблюдали множество терактов во Франции, Германии, Бельгии, Турции, Бангладеш. Борьба с терроризмом была приоритетом нашего председательства. Обмен информацией, управление миграцией и защита границ - важные вопросы, и я могу сказать, что в первой половине 2016 года ЕС предпринял множество контртеррористических мер.

- Какова позиция Нидерландов в вопросе нагорно-карабахского конфликта?

- Позиция Нидерландов известна. Мы, конечно, обеспокоены апрельским усилением напряженности. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе нежелательна для всего региона и для более широкого мира. Мы верим, что долгосрочное решение конфликта должно быть найдено. Нидерланды привержены усилиям по поиску такого решения посредством Минской Группы ОБСЕ и спецпредставителя ЕС Герберта Зальбера. В этом плане, моя страна будет играть роль конструктивного партнера.