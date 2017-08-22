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    Посол Нидерландов посетил Сабирабадский район

    Посол принял участие в мероприятии, встретился с представителями гражданского общества и официальными лицами района

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс посетил Сабирабадский район.

    Как сообщили Report в посольстве Нидерландов, он принял участие в мероприятии, посвященном проекту по предотвращению селективных абортов.

    Отметим, что проект финансируется правительством Нидерландов и реализуется Фондом народонаселения ООН и местной исполнительной властью.

    Кроме того, посол встретился с представителями гражданского общества и официальными лицами Сабирабадского района.

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