Посол Нидерландов посетил Сабирабадский район

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс посетил Сабирабадский район.

Как сообщили Report в посольстве Нидерландов, он принял участие в мероприятии, посвященном проекту по предотвращению селективных абортов.

Отметим, что проект финансируется правительством Нидерландов и реализуется Фондом народонаселения ООН и местной исполнительной властью.

Кроме того, посол встретился с представителями гражданского общества и официальными лицами Сабирабадского района.