Посол Нидерландов почтила память жертв 20 Января на Аллее шехидов

Посольство Нидерландов в Азербайджане почтило память жертв трагедии 20 Января.

Как передает Report, посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема посетила Аллею шехидов в Баку.

"Вместе с представителями диппредставительства посол посетила Аллею шехидов, чтобы отдать дань уважения погибшим за независимость Азербайджана", - говорится в сообщении посольства в соцсети "Х".