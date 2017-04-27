Посол Нидерландов: Мы заинтересованы в еще большем сотрудничестве с Азербайджаном

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Этот год стал важным для Нидерландов. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном, кроме того, сегодня нашему королю исполняется 50 лет".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс по случаю национального дня Нидерландов - Дня короля.

По его словам, за последние годы отношения между странами особенно укрепились в области сельского хозяйства, "учитывая намерение Азербайджана развивать ненефтяной сектор экономики". В этом плане он отметил визит министра экономики Нидерландов в Азербайджан и министра сельского хозяйства Азербайджана в Нидерланды. Посол также отметил, что впервые, Нидерданды выступят партнёром на Каспийской сельскохозяйственной выставке 17-19 мая в Баку: "Это еще раз подтверждает нашу заинтересованность в связях с Азербайджаном. Но наши отношения не зацикливаются только на области сельского хозяйства. В Азербайджане в различных областях действуют множество компаний из Нидерландов. Мы заинтересованы в еще большем сотрудничестве с Азербайджаном также в таких сферах, как культура и спорт".

Говоря о торговом обороте, О.Керверс сказал, что уровень торговли между странами годами развивался, однако из-за экономических трудностей в последние годы этот уровень снизился: "Нидерланды всегда были одним из крупных инвесторов в Азербайджане, и мы надеемся, что благодаря новой программе развития Азербайджана, наши отношения будут еще больше развиваться".