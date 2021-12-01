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Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы

Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы "Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".
Внешняя политика
1 декабря 2021 г. 00:23
Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы
Паулине Эйзема

"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".

Как передает Report, об этом в Twitter написала посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.

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Версия на азербайджанском языке Niderland səfiri: “Xızıdakı helikopter qəzası xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi”

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