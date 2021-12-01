Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы

Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы

"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".

https://static.report.az/photo/7a3287c0-5ba3-35cd-a52c-452bce2dd783.jpg https://static.report.az/photo/7a3287c0-5ba3-35cd-a52c-452bce2dd783.jpg Паулине Эйзема

"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана". Как передает Report, об этом в Twitter написала посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема. Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы. We are deeply saddened by the news of the tragic helicopter crash in Khizi. We convey our condolences to the people and government of #Azerbaijan .

https://t.co/ZL1SbrUUCS — Pauline Eizema (@Eizema) November 30, 2021 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook