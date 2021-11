Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы

"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".

Как передает Report, об этом в Twitter написала посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.

Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.