Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы
Посол Нидерландов: Мы глубоко опечалены известием о катастрофе вертолета в Хызы"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".
"Мы глубоко опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Выражаем соболезнования народу и правительству Азербайджана".
Как передает Report, об этом в Twitter написала посол Нидерландов в Азербайджане Паулине Эйзема.
Для расследования крушения вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы.
We are deeply saddened by the news of the tragic helicopter crash in Khizi. We convey our condolences to the people and government of #Azerbaijan. https://t.co/ZL1SbrUUCS