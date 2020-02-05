Посол: Несмотря на резолюции ООН, оккупация Карабаха продолжается

В посольстве Пакистана в Азербайджане прошло мероприятие, посвященное Дню Солидарности с Кашмиром.

Как сообщает Report, посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд в комментарии журналистам подчеркнул схожесть ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта и конфликта в Джамму и Кашмире.

"Наши страны столкнулись с оккупацией. Несмотря на то, что по вопросу Джамму и Кашмира существует 11, а по нагорно-карабахскому конфликту- 4 резолюций Совета безопасности ООН, агрессия и оккупация в обоих случаях все еще продолжается. Также отмечу, что при встрече в Давосе президент Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Имран Хан выразили полную поддержу друг другу по этим двум вопросам", - заявил посол.

Он подчеркнул, что ситуация в Кашмире очень удручающая.

"Индия считает, что наше стремление к миру - это наша слабость. Мы хотим стабильности и блага для наций обеих стран. В результате провокации Индии в прошлом году возникла очень большая опасность эскалации конфликта в регионе между двумя ядерными странами. В этой связи лидеры нашей страны обратились к международному сообществу с призывом содействовать урегулированию ситуации во избежание возникновения катастрофы в регионе",-сказал он.

Посол также отметил, что в результате введения Индией в регион войск численностью порядка 900 тыс. человек, были нарушены фундаментальные права кашмирцев: "Правящая партия Индии объявила спорные территории Джамму и Кашмира индийскими и ввела полную блокаду провинции его населения. Полностью был отключен интернет, сорвана любая связь с регионом, закрыты школы и больницы. Кроме того, были арестованы тысячи людей, среди них также числятся лидеры Джамму и Кашмира. Никто до сих пор не знает, где они находятся. Также был нанесен огромный ущерб экономике региона, в частности, его туристическому потенциалу. Это явное проявление экономического геноцида".

Саид Хан Мохманд также отметил, что с приходом к власти в 2014 году правительства Монди в Индии была объявлена компания "Индия только для индусов", что представляет опасность для живущих в Индии мусульман, парсов, христиан, сикхов и других национальностей.