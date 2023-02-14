Посол: Несмотря на пандемию, экономические отношения Азербайджана и Мексики не пострадали

Азербайджан и Мексика поддерживали идею справедливого и равного распределения вакцин в пандемию коронавируса.

Азербайджан и Мексика поддерживали идею справедливого и равного распределения вакцин в пандемию коронавируса.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро на мероприятии, посвященном сотрудничеству мозговых центров двух стран.

"Несмотря на пандемию, экономические отношения не пострадали. В прошлом году даже наблюдался рост, товарооборот между странами составил 63 млн долларов США", - заявила посол, выразив надежду, что все больше мексиканской продукции будет поставляться на азербайджанский рынок.

Виктория Ромеро также отметила заинтересованность Мексики в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма.