Посол-нерезидент Сомали совершил сегодня визит в Баку

Посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед, резиденция которого находится в Анкаре, совершил сегодня визит в Баку.

Посол-нерезидент Сомали в Азербайджане Фатхудин Али Мохамед, резиденция которого находится в Анкаре, совершил сегодня визит в Баку.

Об этом он сообщил анкарскому бюро Report.

По его словам, целью визита является обсуждение вопросов сотрудничества между Сомали и Азербайджаном в сфере образования и энергетики.

Дипломат подчеркнул, что Сомали придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере энергетики. "Недавно в Сомали были обнаружены нефтяные месторождения. Я думаю, что сотрудничество в этой сфере также будет полезным для наших стран", - сказал он.

Отметим, что 1 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Сомали в нашей стране Фатхудина Али Мохамеда.