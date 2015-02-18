Посол Пакистана: Вопрос Карабаха и Кашмира - это вопрос справедливости

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Отношения между Пакистаном и Азербайджаном находятся на высоком уровне". Об этом в интервью Report заявил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер.

Посол напомнил, что Пакистан был третьей страной, признавшей независимость Азербайджана: "Первой была Турция, затем Румыния, а мы опоздали на два часа от Румынии, тем самым стали третьими. Что примечательно, во время провозглашения независимости, самолет нынешнего премьер-министра Наваза Шарифа, который в то время также был премьером, пролетал над воздушном пространством Азербайджана".

Х.У.Гайсер напомнил, что основы крепких отношений между Азербайджаном и Пакистаном были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым: "В 1996-ом году он посетил Пакистан, где представил информацию о нагорно-карабахском конфликте. В то же время, ему была дана информация о ситуации в Кашмире".

Дипломат подчеркнул, что "Нагорный Карабах - это исконная территория Азербайджана, которая была оккупирована Арменией. Кашмир же не был частью Пакистана. При разделении Индии и Пакистана индуисты перешли в Индию, мусульмане - в Пакистан. В штате Кашмир население на 90% составляли мусульмане, но правитель-индус пожелал остаться в Индии, в то время, как население хотело войти в Пакистан. Вопрос Карабаха и Кашмира - это вопрос справедливости".