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Посол назвал причину запрета Турции на ввоз ношеной одежды

Посол назвал причину запрета Турции на ввоз ношеной одежды Турецкая сторона ввела запрет на въезд в страну поношенной одежды. Причина этого - предотвращение распространения различных типов заболеваний.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 17:02
Посол назвал причину запрета Турции на ввоз ношеной одежды

Турецкая сторона ввела запрет на въезд в страну ношеной одежды. Причина этого - предотвращение распространения различных типов заболеваний.

Об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал командированному в Газиантеп сотруднику Report.

"Гуманитарную помощь из Азербайджана мы направляем турецкой стороне, и они сами определяют, в какой регион ее направить. Нет смысла отправлять медицинские и другие принадлежности туда, где они не нужны. Есть общие склады, где сортируется вся продукция”, - сказал посол.

Он отметил, что на сегодняшний день задействованы 647 спасателей из Азербайджана: "Сейчас есть острая необходимость в спасателях. AFAD распределяет живую силу по регионам".

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Версия на азербайджанском языке Səfir Türkiyənin ikinci əl paltarlarla bağlı qadağasının səbəbini açıqlayıb

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