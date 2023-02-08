Посол назвал причину запрета Турции на ввоз ношеной одежды

Турецкая сторона ввела запрет на въезд в страну поношенной одежды. Причина этого - предотвращение распространения различных типов заболеваний.

Турецкая сторона ввела запрет на въезд в страну ношеной одежды. Причина этого - предотвращение распространения различных типов заболеваний.

Об этом посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал командированному в Газиантеп сотруднику Report.

"Гуманитарную помощь из Азербайджана мы направляем турецкой стороне, и они сами определяют, в какой регион ее направить. Нет смысла отправлять медицинские и другие принадлежности туда, где они не нужны. Есть общие склады, где сортируется вся продукция”, - сказал посол.

Он отметил, что на сегодняшний день задействованы 647 спасателей из Азербайджана: "Сейчас есть острая необходимость в спасателях. AFAD распределяет живую силу по регионам".